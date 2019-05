Un pique-nique à l'anglaise pour les 200 ans du fief de Cumberland Mills

Le fief de Cumberland Mills célébrera son 200e anniversaire le 15 juin prochain. Pour l’occasion, les propriétaires James Hunter et Paul Geary invitent la population à un pique-nique à l’anglaise sur la propriété du Manoir Taylor.

Edward Harbottle a fait l’acquisition des 7000 acres du fief de Cumberland Mills le 15 juin 1819, mais il faudra attendre 100 années supplémentaires pour que le Manoir Taylor, l’un des vestiges patrimoniaux de la région, soit complété en 1919. Il s’agit donc d’un double anniversaire.

Déroulement

Les convives pourront apporter leur propre pique-nique ou encore acheter de quoi se sustenter sur place. Les enfants pourront caresser les animaux de la mini-ferme ou encore participer à des jeux traditionnels comme la course en sac, la course à trois pattes et des jeux de fer à cheval. Un tarif d’entrée de 8$ pour les adultes et de 5$ pour les enfants sera demandé. Il est aussi conseillé d’apporter couvertures et chaises de jardin.

Restauration

Depuis quelques années déjà, les nouveaux propriétaires travaillent d’arrache-pied, afin d’exécuter les travaux de restauration nécessaires, pour que le fief Cumberland Mills puisse retrouver son charme d’antan. Paul Geary et James Hunter ont notamment aménagé le terrain et les plates-bandes, installé un four à pain, établi un verger aux prunes, aux poires et aux pommes, et ce, dans le plus grand respect des installations originales.

Le manoir Taylor a aussi, depuis quelques années, la vocation d’auberge. « Nous voulons que nos invités aient l’impression de souper avec les Taylor », explique M. Hunter. L’engouement pour l’histoire de ceux qui séjournent au manoir est palpable. C’est pourquoi des activités d’interprétation ont été mises en place. Cet été, les tenanciers embaucheront 6 employés pour faire découvrir ce joyau patrimonial aux gens de la région et de l’extérieur.

Un nouveau site web sera en ligne dès le 15 juin.