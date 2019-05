Un emploi d’été magique à Disneyland

Disneyland fait l’envie de bien des enfants et, soyons honnêtes… de bien des adultes aussi. C’est dans cet endroit féérique que Maryanne Gagnon choisit de passer ses étés depuis deux ans. Elle nous parle de son expérience dans les coulisses de l’immense parc d’attractions. Difficile de trouver mieux en matière d’emploi estival !

Une fois sa session universitaire est terminée, l’étudiante en enseignement primaire et préscolaire s’envole pour les États-Unis. Maryanne rêve d’occuper cet emploi d’été hors de l'ordinaire depuis sa première visite à Disneyland. Lors de celle-ci, elle avait rencontré une employée native de Thetford Mines qui lui avait donné le goût de faire de même.

Les parcs Walt Disney de la Floride et de la Californie embauchent plus de 200 Canadiens par année. Le processus de sélection se fait en quelques étapes. D’abord, il faut remplir un questionnaire en ligne et ensuite il faut se déplacer pour une entrevue à Montréal ou à Québec. La jeune femme de 21 ans explique que parler français est un atout majeur pour les employés de Walt Disney.

Une atmosphère magique

Neuf postes sont offerts aux postulants. Maryanne a choisi de se concentrer sur la restauration rapide l’an dernier, et cette année, elle travaillera dans une boutique de jouets et de souvenirs. Bien qu’il s’agisse de tâches relativement simples, le contact avec le public est primordial. Pour créer cette atmosphère magique inhérente au parc, il faut que tout le monde soit de connivence.

Dans une semaine typique, Maryanne travaille cinq jours. Les deux jours où elle est en congé, elle les passe à sillonner l’immense parc d’attractions. Son manège préféré ? Le «Flight of Passage » qui donne l’impression de voler. La Beauceronne admet qu’elle aura toujours un faible pour tout ce qui touche de près ou de loin à Cendrillon, sa princesse préférée.

Maryanne décrit son expérience à Disneyland comme beaucoup plus qu’un simple emploi d’été. « Je le recommande à tout le monde. C’est une école. Ça m’a permis d’apprendre à interagir avec les gens, en plus d’améliorer mon Anglais. Je me suis fait plein d’amis. »

Encore une fois cette année, nous souhaitons à Maryanne de vivre un été digne de conte de fée.