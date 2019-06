Un don de 10 589,97 $ pour les centres d'aînés de l'École des Deux-Rives et de la Polyvalente de St-Georges

Les élèves de l’École des Deux-Rives et de la Polyvalente de Saint-Georges inscrits au programme « Citoyens du monde » ont remis à la Fondation Santé Beauce-Etchemin un chèque d’un montant de 10 589,97 $ pour soutenir la cause de la santé chez les jeunes et les aînés.

Ce sont 478 élèves qui ont réalisé divers projets pour soutenir la cause de la santé dans leur communauté.

« Grand merci pour vos initiatives et vos efforts ! Vous avez raison d’être fiers puisque vous contribuez, de façon concrète et immédiate, à l’achat d’une lame pédiatrique de laryngoscope, laquelle servira à intuber les enfants à l’Hôpital de Saint-Georges », a fait valoir Mme Annick Payeur, chef de service en gynécologie, pédiatrie et néonatalogie, secteur Beauce du programme Jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Trois Centres d’hébergement de la région

Après avoir relevé le défi et fracassé l’objectif initial, grâce à l’implication de chaque élève du CDM, la contribution des commanditaires et l’appui des parents, les jeunes ont choisi de prendre aussi soin des personnes âgées des Centres d’hébergement de la Beauce.

Ainsi, certains aînés des CHSLD de Beauceville, Richard-Busque et du Séminaire bénéficieront des bienfaits thérapeutiques « d’animaux compagnons ».

« Expérience à l’appui, ces « animaux compagnons ou poupées tendresse » rassurent, réduisent le stress, éveillent les sentiments et les émotions des personnes seules, en perte d’autonomie ou souffrant d’Alzheimer. Ainsi, grâce à votre engagement, vous améliorerez la qualité de vie et le quotidien de nos résidents », a indiqué Mme Pauline Pépin, administratrice à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, après avoir félicité et remercié les Citoyens du monde, les enseignantes et enseignants ainsi que les directions de l’École-des-Deux-Rives et de la Polyvalente de Saint-Georges.

« Nous sommes profondément reconnaissants et nous vous remercions tous, infiniment ! Bravo pour cette solidarité qui vous caractérise ! », a terminé Luce Dallaire, directrice de la fondation.

Parmi les projets réalisés en 2018-2019, entre autres, le « Bas de Noël », la production et la vente de cornets à l’érable, de chocolat, la mise en sacs dans les épiceries.