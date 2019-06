Le Tournoi du cœur permet de recueillir 26 400 $

C’est le vendredi 31 mai qu’avait lieu le 32e Tournoi du cœur de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin. Sous la présidence d’honneur de M. Jean Bolduc, conseiller en imprimerie, mentor et développeur, l’événement-bénéfice a rapporté la somme de 26 400 $.

« Notre objectif était d’amasser 20 000 $ et nous l’avons atteint, même dépassé. Dans les circonstances, c’est un résultat extraordinaire. Merci à tous les participants, les bénévoles et à tous les donateurs d’avoir contribué au succès de cette édition », a mentionné M. Denis Bolduc, président de la Fondation du cœur.

Quant au président d’honneur, M. Jean Bolduc, celui-ci remercie tous les donateurs qui ont accepté de participer au tournoi.

« M. Bolduc a eu un grave accident de la route pendant la réalisation de son mandat à titre de président d’honneur. Cela ne l’a pas empêché de travailler d’arrache-pied pour faire de ce tournoi une réussite. C’est un combatif, un engagé et je crois que toute notre communauté ne pourrait plus s’en passer! Je lui souhaite le meilleur des rétablissements », a ajouté Marie-Andrée Giroux, directrice par intérim de la Fondation.



Pour l’édition 2019, ce sont 152 joueurs qui ont pris part au tournoi se déroulant au Club de golf de Beauceville. À eux s’ajoutent les nombreux donateurs et bénévoles qui ont contribué au succès du tournoi. Les fonds amassés permettront à la Fondation d’assurer le développement et la pérennité du Pavillon du cœur en plus de soutenir les programmes et les activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon offerts aux gens souffrant de maladie chronique ou à risque de l’être.

La Fondation du cœur tient à remercier tous les participants et les donateurs pour leur générosité sans égard. Elle remercie également les bénévoles qui s’investissent de tout cœur dans chacun de ses événements.