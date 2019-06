Une quarantaine de jeunes pour la 15e randonnée à vélo, Une route sans fin

Une quarantaine de jeunes en difficulté suivis par la Direction du programme jeunesse sous la Loi sur la protection de la jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches ont pris le départ ce matin pour 15e randonnée à vélo Une route sans fin. Ils ont pédalé plus de soixante kilomètres entre Sainte-Marie et Lévis.

Objectif : confiance

La randonnée permet à ces jeunes, qui ont subi de la négligence, des abus physiques ou sexuels ou encore des mauvais traitements psychologiques, de développer leur confiance en eux et leur persévérance à travers des entraînements physiques préparatoires, mais aussi grâce au soutien des intervenants qui les accompagnent. L’effort, l’entraînement et la motivation à se surpasser permettent à ces jeunes, qui ont un lourd passé, de réaliser qu’ils peuvent accomplir de belles victoires.

Un jeune participant mentionne à la mi-étape du parcours : « Je suis fier de moi, c’est pas toujours facile, mais j’adore rouler, surtout qu’on est en gang. On s’encourage, on se motive. On va réussir et on va arriver à la ligne d’arrivée tous ensemble avec nos intervenants. »