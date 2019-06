La Fondation Moisson Beauce offre la chance de gagner une Chevrolet Chevelle SS convertible (Clone) 1972

La Fondation Moisson Beauce a procédé hier au lancement officiel de son activité de financement Roulons pour la Fondation. C’est la vice-présidente de l'organisme, Mme Hélène Rodrigue, qui en a fait l’annonce.

Cette année, les gens auront la chance de gagner une superbe Chevrolet Chevelle SS convertible (Clone) 1972, d’une valeur de 35 000 $ taxes incluses.

Seulement 6000 billets sont numérotés, au coût de 20 $, et sont disponibles sur le réseau de vente. Le tirage se fera le jeudi 5 septembre prochain à 17 h 30, dans les locaux de Moisson Beauce.

Les amateurs de voitures antiques auront d’ailleurs la chance d’admirer la Chevrolet Chevelle lors de plusieurs expositions estivales de la région. Le calendrier des expositions est disponible sur le site Internet de Moisson Beauce à l’adresse moissonbeauce.qc.ca.

Points de vente pour l’achat de billets

Voici les points de vente pour l’achat de billets :

Saint-Georges secteur Est : Accommodation 7-23, Accommodation M’as-tu Vu, Alien Performance, Auto Quirion & Drouin inc. Napa, Boucherie Alimentation Idéale, Bumper to Bumper, Jonction Métaux, Les Pneus Robert Bernard, Marché Laval Veilleux, Pharmacie Familiprix -Carrefour St-Georges, Coop Alliance -Dépanneur 107, Tabagie Florentine

Saint-Georges secteur Ouest : Dépanneur L. Lagueux, Gaz Bar Bérubé, Garage André Loubier, Moisson Beauce

Saint-Benoît-Labre : Gaz Bar Saint-Benoît

Saint-Côme-Linière : Garage Serge Poulin

Saint-Joseph : Dépanneur Jean-Paul Lessard et Fils inc.

Saint-Philibert : Pièces d’autos Fernand Bégin inc.

Les billets sont aussi disponibles au bureau de Moisson Beauce et sur moissonbeauce.qc.ca/event/la- voiture/.