Une aide financière de 33 346 $ pour le Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) a octroyé un soutien financier d’un total de 33 346 $ au Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin à Beauceville. Cette aide financière aidera l’organisme dans la réalisation de projets qui contribuera à offrir du répit aux proches aidants.

Cet appui financier permettra d’offrir 32 heures de répit à domicile à 25 proches aidants de personnes en perte d’autonomie au cours de la prochaine année, pour un total de 800 heures de répit. L’aide financière couvrira la rémunération de la coordonnatrice et des professionnels qui s’occuperont des aidés.

« On oublie trop souvent que les proches aidants ont un rôle exigeant. Pourtant, jour après jour, ils consacrent temps et énergie à leurs proches ayant une incapacité portant atteinte à leur autonomie. Ils se donnent sans compter et n’attendent rien en retour. Depuis sa création en 2012, notre Fondation appuie leur cause et cherche à leur offrir un peu de répit. Permettant aux proches aidants de profiter d’un véritable temps d’arrêt, les deux projets que nous appuyons aujourd’hui atteignent parfaitement cet objectif, et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à leur réalisation », a déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur.