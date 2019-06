Réal Bisson honoré lors de la journée Célébration patrimoine

C’est le samedi 15 juin, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, que s’est déroulée la 8e édition de la journée Célébration patrimoine. 61 lauréats ont été honorés pour leurs réalisations exceptionnelles en patrimoine. Cette 8e édition a été l’occasion de reconnaître pour une troisième fois le travail de deux élus, l'un d'eux étant le maire de Vallée-Jonction, M. Réal Bisson.

M. Bisson a donc remporté le Prix aux élus pour la Chaudière-Appalaches. Le maire a participé activement à la restauration de la gare ferroviaire de Vallée-Jonction datant de 1917. Cette gare est représentative des gares du début du XXe siècle et avait été abandonnée depuis la cessation des opérations ferroviaires en 1987.

Mme Marie-Michelle Pagé, conseillère municipale à Neuville, a remporté le prix pour la Capitale-Nationale pour deux projets, soit l’aménagement de la bibliothèque Félicité-Angers dans l’église patrimoniale Saint-François-de-Sale et la conception du parcours historique Histoires de Neuville : la vie au Bourg Saint-Louis.

Les certificats ont été remis Mme Cassandre Lambert-Pellerin, et par Mme Josée Tremblay, directrice générale du Conseil de la culture.

Lors de cette journée qui se veut le point culminant de la vaste opération que constitue les Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, le travail des 61 lauréats a été présenté dans quatre catégories, soit Conservation et préservation, Préservation et mise en valeur du paysage, Interprétation et diffusion et Porteurs de traditions.

Dans son allocution, la présidente de la table de patrimoine-histoire du Conseil de la culture, Mme Cassandre Lambert-Pellerin, a souligné « qu’à l’heure où les questionnements sont multiples quant à la sauvegarde d’édifices patrimoniaux d’envergure, la conservation du patrimoine paysager ou la survie de certaines traditions, il est important de se rappeler que le patrimoine est au cœur même de la personnalité des villes et des villages, qu’il fait partie de son ADN et que c’est l’association du pouvoir politique, des organismes et des citoyens qui peut permettre sa mise en valeur ».

Quelque 250 personnes accueillies

Le Conseil de la culture, qui produit l’événement, s’est uni cette année à la MRC de La Jacques-Cartier pour accueillir à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier quelque 250 personnes provenant des régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale.

Les projets lauréats ont été présentés à l’église de Sainte-Catherine en après-midi. Puis, tous se sont rassemblés pour le cocktail à Place de l’église et le souper sous chapiteau, à l’arrière de l’établissement. On peut découvrir les lauréats en consultant le tout nouveau site Web de l’événement au http://prixdupatrimoine.ca/.

L’événement Prix du patrimoine est une initiative de la table de patrimoine-histoire du Conseil de la culture. Il a pour objectifs de reconnaître les réalisations et les actions en conservation et mise en valeur du patrimoine ainsi que d’accroître la sensibilisation du public et des autorités municipales au patrimoine culturel. Les 15 MRC des deux régions, de même que les villes de Lévis et de Québec participent à l’opération.

Prochaine édition dans les MRC de Montmagny et de L’Islet

À la fin de la journée, Mme Pagé et M. Bisson ont annoncé que la 9e édition de la journée Célébration patrimoine se tiendra dans les MRC de Montmagny et de L’Islet en 2021.

Mme Jocelyne Caron, préfet de la MRC de Montmagny, et M. René Laverdière, préfet de la MRC de L’Islet, ont souhaité la bienvenue aux convives. Rappelons que l’événement est une biennale et que l’on privilégie une alternance entre la région de la Capitale-Nationale et la région de la Chaudière-Appalaches.

Le Conseil de la culture, qui produit l’événement et le coréalise avec les 17 partenaires, tient à remercier les principaux bailleurs de fonds de Célébration patrimoine : le Secrétariat à la Capitale-Nationale, la MRC de La Jacques-Cartier, la municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la Caisse de Saint-Raymond-Sainte-Catherine et Tourisme Jacques-Cartier.

Il remercie également toutes les organisations et les députés qui ont contribué financièrement ou en services à l’événement. Finalement, il remercie le comité organisateur, les sites qui ont accueilli les activités pré et postévénement, ainsi que les nombreux bénévoles.