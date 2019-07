Desjardins met en place des solutions complémentaires pour l'activation du forfait de surveillance d'Equifax

Si vous êtes parmi les 2,7 millions de membres Desjardins ayant été victime de la fuite de données personnelles vous avez sans doute aussi connu les ratées d'Équifax. Qu'à cela ne tienne, puisque Desjardins a annoncé la mise en place des solutions complémentaires pour en faciliter l'activation du forfait de surveillance d'Équifax.

Au cours des derniers jours, Desjardins a collaboré étroitement avec Equifax afin que ce dernier rehausse la capacité d'inscription de son site Internet et en simplifie les procédures d'authentification.

« Nous constatons que, depuis le jeudi 4 juillet, de plus en plus de membres parviennent à s'inscrire sur le site Internet d'Equifax, a déclaré M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. La solution Equifax en ligne demeure la solution à privilégier. Si les membres éprouvent encore des difficultés, ils pourront utiliser les mesures complémentaires que nous mettrons graduellement de l'avant à partir de lundi prochain. »

Dès le lundi 8 juillet, les membres pourront communiquer avec le 1 800 CAISSES afin d'activer leur forfait de surveillance, s'ils éprouvent des difficultés à s'inscrire par Internet ou téléphone auprès d'Equifax. Au milieu de la semaine prochaine, les membres qui le souhaitent pourront également faire cette activation directement par AccèsD Internet ou mobile.

« Je tiens à rassurer tous nos membres. S'ils activent leur forfait par l'entremise de Desjardins, ils pourront bénéficier de l'assurance et l'assistance vol d'identité dès leur inscription », a poursuivi M. Cormier.

Par ailleurs, Desjardins tient à réitérer que les avoirs et les transactions de l'ensemble des membres sont protégés. Si des transactions frauduleuses étaient réalisées dans leurs comptes Desjardins, ils seront remboursés.

Pour plus de détails sur ces solutions, veuillez consulter le site Internet de Desjardins ou communiquez par téléphone avec AccèsD au 1 800 CAISSES (1 800 224-7737) si vous n'avez pas accès à Internet.