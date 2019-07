Mobilité Beauce-Nord démarre ses activités

C’est le jeudi 11 juillet que Mobilité Beauce-Nord a démarré ses activités. En effet, depuis hier matin, l’organisme a pris le relais de Transport Collectif de Beauce, qui sera dissolu sous peu, et offre désormais des services de transport adapté et collectif dans les municipalités des MRC de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche, sauf à Saint-Lambert-de-Lauzon, qui bénéficie plutôt des services de la Société de transport de Lévis.

Cela dit, malgré ce changement dans la gestion des services, les usagers ne verront pas de différence pour la réservation des transports et dans le choix des transporteurs. En effet, ils peuvent contacter Mobilité Beauce-Nord au même numéro qu’auparavant, soit le 418 397-6666 ou le 1 877 397-6668. Pour plus de renseignements sur l’organisme et ses services, veuillez consulter mobilitebn.com ou le dépliant promotionnel de l’organisme.

Le rôle des MRC dans tout ça?

Les MRC contribuent annuellement au financement des services de transport adapté et collectif ainsi que le ministère des Transports du Québec par ses programmes d’aide financière.

En vertu d’une entente entre les deux MRC participantes, c’est la MRC de La Nouvelle-Beauce qui assumera la gestion de Mobilité Beauce-Nord. Grâce à la mise sur pied de Mobilité Beauce- Nord, les deux MRC optimiseront les ressources pour offrir des services de transport sécuritaire qui tiennent compte des besoins des usagers et qui respectent la capacité de payer des citoyens et des municipalités.