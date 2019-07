La berce du Caucase : une plante importante à éradiquer

Alors que la berce du Caucase fleurit d’un bout à l’autre de la Chaudière-Appalaches, les neuf organismes de bassins versants (OBV) de la région poursuivent activement la lutte pour éradiquer cette plante exotique envahissante.

Les OBV comptent d’ailleurs sur la population pour signaler la présence de berce du Caucase au 581 224-6671.

« Nous profitons de la floraison pour sensibiliser le public, parce que ses fleurs en ombelles permettent de la voir plus facilement dans la nature », commente Nicolas Bousquet, chargé de projets terrain au Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF). Les OBV demandent donc à la population de rester alerte lorsqu’ils sont à l’extérieur, puisque la berce du Caucase peut pousser à n’importe quel endroit. Bien que cette plante aime les endroits frais et humides comme les berges des cours d’eau ou les abords des routes, elle profite de tous les endroits pour s’implanter, même au milieu des champs.

La floraison, un moment critique

« C’est un moment critique dans la lutte, parce qu’on doit éliminer dès maintenant les plants matures qui produisent des fleurs », explique Mathieu Provost, chef de l’équipe régionale d’intervention du projet d’offensive. En août, ces fleurs se transformeront en milliers de graines qui tomberont au sol ou dans les cours d’eau. « Ces graines peuvent dormir des années dans le sol avant de pousser. C’est pourquoi on veut éviter qu’elles ne tombent et que tous nos efforts soient inutiles », ajoute Véronique Dumouchel, directrice générale de l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR).

Importée en Amérique pour ses dimensions hors normes et sa floraison spectaculaire, la berce du Caucase a fait le bonheur des horticoles amateurs. Elle a toutefois rapidement dépassé les limites des jardins pour s’implanter dans la nature. Elle met en danger notre santé puisque sa sève contient des toxines « photosensibilisantes » qui, activées à la lumière, peuvent provoquer des brûlures au deuxième degré. Elle menace également notre environnement et sa biodiversité.

À propos de l’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches

L’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches vise à contrôler et éradiquer cette plante exotique envahissante dangereuse pour la santé de l’homme et de l’environnement. Financé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ce projet de 3 ans permet aux neuf organismes de bassins versants de la région d’obtenir les meilleurs résultats possible grâce à leurs efforts concertés.