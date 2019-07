La Fondation Adapte-Toit vient en aide à une femme tétraplégique de Saint-Alfred

La Fondation Adapte-Toit est heureuse d'annoncer qu’elle est récemment venue en aide à une femme de Saint-Alfred, devenue tétraplégique en avril 2018 à la suite d'une complication lors d’une chirurgie cervicale. Une somme de 10 000 $ lui a été remise afin de couvrir une partie des coûts liés à l’adaptation de sa salle de bain et de sa cuisine, en plus d’assurer un accès sécuritaire à son domicile grâce à une rampe d’accès et un ouvre porte électrique.

Des complications de santé qui s’enchaînent

En avril 2018, Diane Lacasse a subi une chirurgie au niveau cervical. Lors de cette opération risquée, des complications ont causé une atteinte à sa moelle épinière. Alors âgée de 54 ans, elle est devenue tétraplégique. Perdant pour toujours l’usage complet de ses membres inférieurs et la majeure partie de ses membres supérieurs, elle et sa famille ont dès lors vu leur vie totalement bouleversée. Après avoir réintégré son domicile après une longue réadaptation, Mme Lacasse a dû être hospitalisée à nouveau pendant plus de 3 mois à la suite d'ennuis de santé liés à une bactérie. Armée de son moral d’acier, sa santé a finalement pris du mieux et elle est de retour chez elle depuis la fin du mois de juin.

Des adaptations qui offrent plus d’autonomie et de liberté

Le montant qui a été remis à la résidente de Saint-Alfred permettra de combler plus de la moitié des coûts d’adaptation non couverts par le Programme gouvernemental d’Adaptation de domicile (PAD).

« Ça va nous aider financièrement à payer les travaux », a expliqué Mme Lacasse, qui a dû faire adapter sa cuisine en abaissant notamment les comptoirs et en assurant un accès à l’évier ainsi qu’à certaines armoires.

Sa salle de bain a également été adaptée avec une douche sans seuil, accessible en fauteuil roulant.

« Je peux enfin prendre ma douche chez moi », a-t-elle ajouté.

L’accès à son domicile a aussi été aménagé à l’aide d’une rampe d’accès et d’un système d’ouvre-porte.

« Je me sens en sécurité, car maintenant, j’ai un accès qui me permet d’aller par moi-même à l’extérieur. On ne sait jamais avec les feux », a déclaré Mme Lacasse.

Une aide précieuse offerte grâce aux donateurs et aux partenaires

« Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes et les entreprises qui nous soutiennent généreusement. C’est grâce à eux que nous pouvons offrir cette aide précieuse à des personnes comme Mme Lacasse », a affirmé Julien Racicot, directeur et fondateur de la Fondation Adapte-Toit.

Organisme actif depuis maintenant quatre ans, Adapte-Toit aide les victimes d’une lésion de la moelle épinière dans l’aménagement accessible et adapté de leur environnement et leur facilite l’accès à des services d'aide à domicile. De nombreuses personnes ont besoin de l’aide de la fondation. Donner à la Fondation Adapte-Toit peut permettre la réalisation d’autres projets visant l’autonomie, l’inclusion et la vie active de ces personnes.