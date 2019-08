Une 4e édition pour la Parade des Poilus

La Parade des Poilus en soutien à la SPA Beauce-Etchemin est de retour pour une quatrième édition le 18 août. L’évènement se tiendra durant Couleurs et saveurs au Centre-ville qui est organisé par le regroupement Quartier Centre-ville assisté de La Compagnie du Shack.

Déroulement

L’année dernière, près de 175 chiens étaient venus parader sur la 1re avenue à Saint-Georges. Les propriétaires et leurs chiens sont invités dès 9h sur la 1re avenue face au stationnement Maguire-Gagné près du Grand Marché. La parade débutera à 10h pour un trajet de 2 km. Les enfants sont invités à se costumer également.

Vos compagnons à quatre pattes devront être costumés que ce soit avec un costume élaboré ou un simple foulard. Entre 9h et 10h du café et des crêpes seront disponibles. Un sculpteur de ballons sera sur place et de nombreux exposants. Après la parade, Jules le magicien donnera un spectacle. Des jeux pour enfants seront sur les lieux.

Inscription

L’inscription pour la parade peut se faire sur place, mais il est recommandé de la faire auprès de la SPA Beauce-Etchemin au 418-774-8803 ou à la Librairie Sélect au 418-228-9510. Un don minimal de 2$ sera demandé qui sera remis en totalité à la SPA Beauce-Etchemin.