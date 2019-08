Le retour du chroniqueur Pier Dutil à EnBeauce.com

Après plusieurs années de silence, le chroniqueur Pier Dutil fera un retour sur le quotidien web EnBeauce.com. Chaque mardi, il donnera son opinion claire, franche et directe sur l’actualité régionale, nationale et internationale. Le bachelier en sciences politiques et ancien journaliste traitera bien sûr de politique, mais aussi d’économie, en plus de livrer ses expériences personnelles. Pier Dutil a travaillé 22 ans au sein du groupe Canam Manac où il a occupé différentes fonctions, notamment en communication et en gestion.