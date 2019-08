La bibliothèque vivante de l’Association TCC des Deux-Rives : un événement unique pour sensibiliser la population au traumatisme crânien

Voir la galerie de photos

Le dimanche 25 août, à 13 h 30, l’Association TCC des Deux-Rives (Québec & Chaudière-Appalaches) avait organisé un événement unique sur la promenade Redmond, au coin de la 116e Rue, afin de sensibiliser la population de la Beauce et des environs au traumatisme crânien, soit une bibliothèque vivante. Adb TV était sur place pour capter le tout en images et en vidéo.



Dans le cadre de cet événement, les gens ont eu ainsi l’occasion de rencontrer et de parler à des personnes qui vivent avec le traumatisme crânien, de pouvoir discuter de leur expérience et de leur accident notamment.



L’événement joignait aussi l’utile à l’agréable, puisque la chorale de l’Association TCC, Les Électromaganés, ont donné une prestation en compagnie du groupe Noir silence, qui avait généreusement accepté de se joindre à l’association à cette occasion. Les membres du groupe ont ainsi interprété quelques-unes de leurs chansons. Un moment unique pour le public.

Courtoisie vidéo : Adb TV