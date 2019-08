Ville de Saint-Georges invite les gens à fêter le nouveau centre-ville le 6 septembre

Toute la population est invitée à venir fêter la fin des travaux de réfection du mur de soutènement et des nouveaux aménagements de la promenade Redmond le vendredi 6 septembre dès 19 h.

La formation LBA Band offrira un spectacle relevé avec son répertoire des plus grands succès de la musique. En première partie, le groupe Hot Stuff vous en mettra plein les oreilles. Les prestations musicales seront suivies de la présentation de feux d’artifice musicaux à compter de 22 h. Des jeux pour enfants seront également aménagés à proximité.

Les spectacles seront présentés sur une scène aménagée sur la promenade Redmond à l’intersection de la 125e Rue, près du commerce Style Musique. Pour faciliter l’accès au site, plusieurs stationnements, situés à quelques minutes de marche du site, peuvent être utilisés. Mentionnons notamment les stationnements suivants :

➢ 1re Avenue - Stationnement du Pont

➢ 1re Avenue - Stationnement de l’usine de filtration

➢ 2e Avenue à la hauteur du Georgesville

➢ 2e Avenue entre les 123e Rue et 125e Rue

➢ 118e Rue – Stationnement hôtel de ville

➢ 120e Rue entre la 1re Avenue et la 2e Avenue

➢ Promenade Redmond - Stationnement de la Promenade

➢ 16e Rue secteur ouest – Stationnement de l’école MGR Beaudoin et école Pozer

➢ Etc.

« Venez fêter l’un des plus grands projets de l’histoire de Ville de Saint-Georges. Cet événement a pour but notamment de saluer et souligner les efforts de tout un chacun qui y ont contribué soit par leur implication, leur patience ou leur compréhension. Venez en profiter, c’est votre soirée! », a souligné le maire de Ville de Saint-Georges, Claude Morin.

Veuillez noter que la promenade Redmond sera fermée à compter de 7 heures vendredi matin. Les automobilistes seront invités à libérer le stationnement de la promenade Redmond à la hauteur du mur de soutènement à 7 h vendredi matin. Étant donné la configuration physique de la rue, les chaises ne seront pas admises sur le site.