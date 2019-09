Des réservistes du Régiment de la Chaudière participeront à une cérémonie du droit de cité

Le samedi 14 septembre, près de 60 réservistes du Régiment de la Chaudière participeront à une cérémonie du droit de cité (défilé et parade militaire) près de l’hôtel de ville de Lévis.

C'est au parc de l'Anse-Quai Benson que débutera le défilé à 13 h. Celui-ci empruntera le chemin du Fleuve puis se terminera à l’hôtel de ville de Lévis.

Le droit de cité a pour but de défiler dans la ville hôte de la parade afin de demander le droit de parader avec armes et baïonnettes aux canons au maire de la ville. Évidemment, les armes seront portées par les militaires, mais sans aucune munition. La population pourra observer le régiment parader et des véhicules militaires circuler dans la région après 13 h.

Toutes les mesures ont été prises afin de minimiser les impacts sur la population et l’environnement lors du passage du régiment de la Chaudière.

Le Régiment de la Chaudière est un des régiments d'infanterie de la Première réserve de l'Armée canadienne. Il fait partie du 35e Groupe-brigade du Canada au sein de la 2e Division du Canada. Le quartier général ainsi que le musée du régiment de la Chaudière sont installés au manège militaire de Lévis. Les effectifs du régiment sont répartis entre Lévis et Beauceville.