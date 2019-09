Daniel Lessard reçoit l’Ordre du Canada des mains de Julie Payette

Le 5 septembre dernier, Daniel Lessard est devenu officiellement membre de l’Ordre du Canada, en compagnie de 37 autres récipiendaires, dont un compagnon, cinq officiers et 31 membres.

Lors de la cérémonie d’investiture de l’Ordre du Canada qui s’est déroulée à Rideau Hall, l’auteur de Saint-Benjamin a été honoré par la gouverneure générale Julie Payette.

Parmi les autres récipiendaires ayant reçu cet honneur, on retrouve Jean Pelletier, journaliste et ancien directeur à Radio-Canada, et Claude Raymond, figure de proue du baseball au Québec.

Parcours

Daniel Lessard est auteur de plusieurs romans historiques, mais aussi de romans policiers. Il a publié son premier roman, intitulé Maggie, en 2011, chez les Éditions Pierre Tisseyre. Cette célèbre saga beauceronne comptera trois autres tomes dont le dernier, Le testament de Maggie, a été publié en 2018.

Correspondant parlementaire et journaliste émérite, il a aussi couvert la politique pendant plusieurs années. Il a été aussi le concepteur et l’animateur des Coulisses du pouvoir.

Il a connu une carrière prolifique en journalisme, mais connaît aussi un franc succès à titre d’écrivain.

L’Ordre du Canada

Créé en 1967, l’Ordre du Canada souligne les réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d’une personne envers sa communauté ou sa contribution extraordinaire à la nation. Depuis sa création, 7000 personnes provenant de tous les milieux ont reçu cette distinction prestigieuse.