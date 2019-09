« En grève pour la planète » : activités de sensibilisation à Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Le 27 septembre a été déclaré journée de grève climatique mondiale afin d’encourager la lutte aux changements climatiques et de mettre de l’avant les impacts négatifs du réchauffement climatique. Plusieurs initiatives se tiendront un peu partout au Québec, mais également à Saint-Georges.

Activités organisées par les associations du Cégep Beauce-Appalaches

L’Association générale étudiante (AGE) et le Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep Beauce-Appalaches (SEECBA) invitent la population à leurs différentes activités de sensibilisation qui débuteront dès 9h400 à l’établissement scolaire (1055 116e Rue, Saint-Georges).

Horaire :

9 h 00 : marche afin de remettre en mains propres des lettres à la ville et les députés élus

10 h 30 : tempête d'idées sur une levée de fonds à venir

11 h 40 : soupe communautaire et récolte de dons pour le Fond Verts du cégep

12 h 10 : lecture de lettres qui seront transmises aux députés de la région

12 h 20 : plantation d’un arbre et déclaration des divers organisateurs



La « Clean Walk »

Des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches ont organisé une marche sur le bord de la rivière Chaudière qui a pour but de ramasser tous les déchets qui polluent le cours d’eau. Tous les citoyens et les professeurs sont invités également à y participer afin de montrer l’exemple. De plus, les organisateurs veulent offrir la preuve que les adultes sont en mesure « de suivre les jeunes dans les démarches pour sauver la planète ».

Horaire

12h00 : Repas à la cafétéria du CBA

13h00 prise de parole du Directeur général du Cégep Beauce-Appalaches

13h10 : Consigne de sécurité

13h15 : Direction au point de ralliement ( Le pont qui rejoint Saint-Georges Est et Ouest)

14h15 : Fin du « Clean Walk » (rassemblement à l’extrémité du pont pour rassembler les déchets récoltés et prise de photo)

Les tâches :

1- Chercher et ramasser les déchets (chaque côté de la rivière vers Beauceville)

2- Trier les déchets

3- Recycler les déchets (ceux qui sont recyclables)

4- Sécurité

5- Photo de groupe (à la fin)

Les consignes de sécurité :

Porter des vêtements appropriés et des chaussures appropriées, ne prendre aucun risque pour aller chercher un déchet, ne pas toucher aux seringues, toujours être à distance de vue d'un autre participant, toujours mettre des gants, toujours regarder où on se met les mains, ne pas jouer au héros.

Bref, soyez présents en grand nombre!

Crédit vidéo : Zachy Borgia