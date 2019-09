Les cuisines de Let's Go seront autosuffisantes en fruits et légumes en 2019

Les enfants de petite et grande maternelles se sont déplacés, jeudi le 26 septembre dernier, dans le 7e potager des deux Maisons d’enseignement Let’s Go. D’une superficie de 15 000 pieds carrés, le Very Big Garden a été semé l’intérieur au printemps, cultivé et arrosé en grande partie par les enfants du préscolaire et du primaire lors des périodes de camp de vacances.

La direction des établissements estime que les cuisines de Let’s Go seront ainsi autosuffisantes en carottes, patates, concombres, oignons, tomates, courges, citrouilles, navets, fines herbes et tournesols pour quelques mois.

Même si Let’s Go n’a pas de certification biologique, toutes les cultures produites dans les différents potagers et jardins sont le résultat de semences biologiques et de l’interdiction d’utiliser de l'herbicide et des pesticides.

L’objectif pour 2020 est d’augmenter la superficie des espaces à jardiner à 1 hectare et de se doter d’équipements de réfrigération afin de pousser l’autonomie alimentaire locale et bio à 6 mois. Dans 5 ans, le but est d'atteindre la pleine autonomie en fruits et légumes pour toute l’année afin de nourrir quotidiennement 120 enfants.