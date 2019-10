Une subvention de 5000 $ versée à l'œuvre des terrains de jeux de Saint-Benoît-Labre

Lors d’une conférence de presse qui a eu lieu ce mardi, la Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants a procédé à la remise d’une subvention de 5000 $ à l’œuvre des terrains de jeux de Saint-Benoît-Labre. Cette remise s’est déroulée au bureau de Postes Canada.

À cette occasion, le maire de la municipalité, M. Éric Rouillard, était accompagné de Mme Marie-Soleil Gilbert, coordonnatrice en loisirs et culture, pour la remise officielle du chèque des mains de la représentante de la Fondation, Mme Carine Bujold. Cette dernière a notamment affirmé la fierté de la Fondation à participer à ce projet.

Présentation du projet

La subvention qui a été remise à la Municipalité de Saint-Benoît-Labre permettra l’installation d’une balançoire inclusive parents-enfants au parc Amikijou, qui devrait être réalisée cet automne, sinon au plus tard au printemps prochain.

Cette balançoire sera en forme d’arche, où le parent pourra prendre place dans le siège régulier. La Municipalité a également procédé à l’achat d’un banc adapté. Autant les enfants en santé que les enfants ayant des limitations fonctionnelles pourront donc l’utiliser.

Marie-Soleil Gilbert a indiqué que deux éléments majeurs avaient orienté leur décision quant à l’installation de cette balançoire.

« Le but de la balançoire, c’est vraiment de permettre au parent de vivre un moment privilégié avec son enfant au parc. En étant face à face, on vit vraiment un moment où on voit tout l’émerveillement dans les yeux de l’enfant, c’est vraiment beau à voir. Ça, c’est vraiment un gros plus au niveau de cette balançoire-là », a-t-elle évoqué.