La Fondation Santé Beauce-Etchemin fait appel à la générosité des gens d’ici !

Dans le cadre de sa campagne annuelle de financement « Avec vous, pour vous ! », la Fondation Santé Beauce-Etchemin a débuté son télémarketing auprès de la population de la région.

Une équipe de téléphonistes effectue des appels tous les jours, informe les gens quant aux projets de la fondation à l’Hôpital de Saint-Georges, dans les centres d’hébergement et CLSC de la Beauce tout en sollicitant des dons pour les réaliser.

« Ces appels nous permettent de communiquer avec nos donateurs, répondre à leurs questions, mieux les connaître. Le contact est direct et personnel. Aider les malades passe par la générosité et à la solidarité de la population. Les dons investis dans les équipements médicaux font vraiment, de façon concrète et immédiate, une différence », mentionne la directrice de la fondation, madame Luce Dallaire.

L’équipe est en place jusqu’au début novembre et effectue les appels les tous les soirs (sauf le vendredi) entre 18 h et 21 h ainsi que les samedis entre 9 h 30 et 12 h 30.

« Avec vous, pour vous ! »

En 2019-2020, les dons iront à l’achat d’équipements à l’urgence et aux soins intensifs. À l’Hôpital de Saint-Georges, en matière de « soins critiques », vous contribuerez à l’achat de deux échographes. Un, déployé à l’urgence, l’autre aux soins intensifs. Leur utilisation permettra aux médecins d’urgence et aux spécialistes d’avoir une vision d’ensemble de l’état de santé du patient accidenté, par exemple. Ils pourront vite poser un diagnostic précis, prendre une décision éclairée quant à l’intervention à effectuer et, dans les meilleurs délais et en toute sécurité, agir rapidement.

En toute humanitude, des appareils adaptés reliés aux besoins des aînés dans les CHSLD de Beauceville, Richard-Busque et du Séminaire sont nécessaires. Ils aideront au quotidien les nôtres, rassureront leurs proches et soutiendront, de façon manifeste, le travail du personnel et des équipes soignantes.