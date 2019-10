Il est temps de prendre rendez-vous pour vous faire vacciner

Dès aujourd’hui, la population de la Chaudière-Appalaches peut prendre rendez-vous en ligne pour recevoir le vaccin contre l'influenza.

Deux options s'offrent aux gens pour prendre rendez-vous :

• Visitez le site Internet www.monvaccin.ca;

• Téléphonez au 1 855 480-8094.

Les cliniques de vaccination contre la grippe débuteront dès le 1er novembre.

La vaccination antigrippale est offerte gratuitement aux personnes à risque élevé de complications en raison de leur âge ou de leur état de santé :

• Les personnes ayant un problème de santé chronique, par exemple : le diabète, des troubles immunitaires, une maladie du cœur ou des poumons, l’asthme ou une maladie rénale;

• Les personnes de 75 ans et plus;

• Les femmes enceintes durant les 2e et 3e trimestres de grossesse.

Elle est également offerte gratuitement aux personnes susceptibles de transmettre la grippe à des personnes à risque élevé de complications :

• Les personnes vivant sous le même toit et les aidants naturels des personnes à risque et des bébés de moins de six mois;

• Les travailleurs de la santé.