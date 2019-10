Un module de jeux aménagé pour les besoins de six jeunes ayant une déficience intellectuelle ou des troubles du spectre de l’autisme

Six jeunes, âgés entre 10 et 18 ans, de la résidence à assistance continue (RAC) de Saint-Romuald du CISSS de Chaudière-Appalaches peuvent maintenant jouer librement dans un module de jeux aménagé pour répondre à leurs besoins. Ce projet a été réalisé grâce à la contribution financière de la Fondation TEDICA, de la Fondation Foyer de l’enfance de la Côte-du-Sud et de la Fondation Maurice Tanguay.

« Le module de jeux permet aux jeunes de poursuivre leur réadaptation, dans un contexte ludique, en développant leurs habiletés de motricité globale, la proprioception, l’orientation spatiale, leurs habiletés sociales et leur créativité », mentionne Mme Mélanie Dupuis, chef en réadaptation.

« Pour certains jeunes, les sorties à l’extérieur de la résidence sont très limitées afin d’assurer leur sécurité et celle d’autrui. L’utilisation d’un tel équipement leur permet maintenant de dépenser leur énergie de manière socialement acceptable dans un environnement contrôlé et rassembleur afin de développer les habiletés nécessaires à leur intégration sociale », ajoute M. Richard Penney, directeur du programme déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et déficience physique.

Qu’est-ce qu’une résidence à assistance continue (RAC) en DI et TSA?

La résidence à assistance continue de Saint-Romuald du CISSS de Chaudière-Appalaches accueille 12 jeunes, âgés entre 10 et 30 ans, provenant de partout en Chaudière-Appalaches.

Elle a pour mission d’offrir à des jeunes ayant une déficience intellectuelle ou des troubles du spectre de l’autisme, dont le milieu de vie est compromis en raison d’un trouble du comportement ou d’un trouble grave du comportement, un épisode de services personnalisés, intensifs et spécialisés d’adaptation et de réadaptation dans une ressource résidentielle substitut et transitoire. Cet épisode vise à les aider à retrouver un fonctionnement leur permettant de s’intégrer socialement et d’atteindre une qualité de vie optimale dans un milieu de vie le plus naturel possible.