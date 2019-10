Une participation de 1175 élèves au Défi des recrues 2019

Le Défi des recrues de la formation professionnelle, qui en était à sa 6e édition cette année, a permis à environ 1175 élèves de 2e secondaire de se familiariser avec les métiers de la formation professionnelle. L'événement avait lieu les 17 et 18 octobre.

Cette compétition amicale entre les écoles secondaires de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) consistait en l'affrontement des élèves dans des épreuves basées sur les métiers de la FP. Le tout se déroulait lieu au CIMIC, à Saint-Georges, et à l’aire de chantier du CFP Pozer, voisine du CIMIC. En plus des métiers offerts par la CSBE, certaines formations d’autres commissions scolaires y étaient présentées.

Créée à la CSBE, la formule du Défi des recrues a été reprise par l’organisme Compétences Québec, qui l’a diffusée ailleurs au Québec et même jusqu’en Belgique! On peut en savoir plus à ce sujet sur le site Internet www.defidesrecrues.com.

Une activité fort appréciée

Selon la responsable de l’événement à la CSBE, Mme Josée Morin, le Défi des recrues est une activité fort appréciée.

« Notre objectif principal est d’ouvrir l’esprit des élèves et de mieux les outiller pour faire un choix de carrière. Le but n’est pas nécessairement de les orienter vers la FP, mais nous croyons qu’ils ont avantage à mieux connaître ces métiers, qui sont en demande dans les entreprises et permettent de bien gagner sa vie. »

La polyvalente Saint-François obtient les grands honneurs

La 6e édition de l’événement a donné lieu à une chaude lutte entre les différentes écoles. Comme l’an dernier, la polyvalente Saint-François de Beauceville a mérité les grands honneurs. Elle a devancé cette fois-ci l’école des Appalaches et la polyvalente Benoît-Vachon. Quant au prix de l’esprit sportif, c’est l’école secondaire Veilleux qui en est la titulaire.

Mme Morin remercie les personnes qui ont participé à l’organisation de cet événement, incluant le personnel des écoles et les gens qui ont fait office de guides-accompagnateurs. Elle souligne aussi la collaboration de Compétences Québec, qui s’implique dans la promotion du Défi des recrues.