Le 19 octobre dernier, 42 personnes provenant de partout en Chaudière-Appalaches, mais aussi de la Capitale-Nationale, ont participé à la première édition de la Tournée des grands ducs, une invitation au grand public à découvrir les producteurs d’alcool beauceron. Les participants ont grimpé à bord de l’autobus animé parcourant les routes de la Beauce pour visiter cinq entreprises agrotouristiques en vedette lors de cette journée.

Les participants ont donc pu visiter le verger et cidrerie les Roy de la pomme de Saint-Georges, la bleuetière Goulet de Saint-Frédéric, le Verger à Ti-Paul cidrerie et tarterie de Saint-Elzéar, le vignoble de la Cache à Maxime de Scott et ont terminé leur visite à Frampton Brasse, située à Frampton. Les entreprises rencontrées ont proposé des dégustations, 13 au total, de leurs produits alcoolisés et de leur offre alimentaire, en plus d’offrir une visite de leurs installations.

De retour l'an prochain

La Tournée des grands ducs sera de retour l’an prochain et l’équipe de Destination Beauce souhaite continuer à promouvoir la diversité de l’offre touristique de la région auprès des visiteurs, mais aussi auprès des Beaucerons eux-mêmes, en plus de mettre en valeur les nouveaux produits alcoolisés de la région et de promouvoir l’achat local.

Nathalie Poulin, participante à la Tournée des grands ducs raconte :

« Très belle activité qui m’a permis de goûter aux alcools de la Beauce! Beaucoup de gens dans l’autobus ont parlé de partager leurs découvertes à leur famille et amis. Définitivement à refaire et j’amène ma gang! »

« La Tournée des grands ducs fût un succès, nos entreprises sont belles et leurs produits exceptionnels! Des participants de partout, tant de la Beauce, des Etchemins, de Bellechasse, de Lotbinière et même de Québec ont découvert des produits qui sont devenus des coups de cœur! Nous serons de retour avec des nouveautés lors de la prochaine édition, car oui, je confirme dès maintenant la seconde édition! », a mentionné également Marie-Émilie Slater-Grenon, directrice du développement touristique chez Destination Beauce.

La Tournée des grands ducs a été réalisée grâce à l’appui financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).