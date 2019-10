La MRC de la Nouvelle-Beauce apporte son soutien financier à deux projets

La MRC de la Nouvelle-Beauce a annoncé récemment son appui financier en ce qui concerne deux projets, soit le Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu et Face aux dragons Beauce-Etchemin.

La MRC de la Nouvelle-Beauce est fière de soutenir cette année encore le Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu 2020 en lui octroyant une contribution financière de 6 000 $. Le conseil appuie pleinement sa mission, qui est de promouvoir les saines habitudes de vie sur notre territoire, soit de bouger plus, de manger mieux tout et de maintenir une vie équilibrée.

Pour y arriver, des activités de sensibilisation à l’égard de la santé sont organisées. Au fil des ans, celles-ci vont générer des changements durables d’habitudes de vie auprès de notre population, en plus de s’adresser les différents groupes d’âge dans une démarche d’appropriation de saines habitudes de vie. À partir de ses événements, le Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu tisse des liens entre les différents secteurs de la santé présents à travers la région.

Une aide de 1000 $ pour l’édition 2020 de Face aux dragons de Beauce-Etchemin

La MRC de La Nouvelle-Beauce est aussi fière d’offrir un montant de 1000 $ à titre de contribution financière au concours entrepreneurial Face aux dragons de Beauce-Etchemin, organisé par les Carrefours jeunesse-emploi de Beauce-Nord, de Beauce-Sud et des Etchemins.

Ce concours permet aux jeunes de réfléchir à une idée, de la développer, de la structurer en projet entrepreneurial et de la présenter à un jury, le tout afin d’obtenir une aide financière visant à réaliser le projet. La MRC appuie cette initiative qui agit comme un moteur de persévérance scolaire pour les jeunes en plus de leur permettre de développer des qualités entrepreneuriales comme le leadership, la confiance en soi et la créativité.