Deux événements rassembleurs pour souligner et promouvoir le bénévolat

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce convie gratuitement les intéressés à sa Soirée reconnaissance ainsi qu'à son Salon des organismes, les 1er et 2 novembre prochains.

La Soirée reconnaissance se tiendra le vendredi 1er novembre 2019, à 19 h, à l’école secondaire Veilleux (695, avenue Robert-Cliche). Les convives sont attendus à compter de 18 h pour le coquetel de bienvenue. Cette soirée est organisée pour souligner l’engagement communautaire, culturel et sportif des organismes et citoyens de la région. En première partie de cette soirée, un hommage sera rendu aux bénévoles. Par la suite, un spectacle humoristique sera présenté par l’humoriste Chantal Fleury, une femme débordante d’énergie qui saura faire rire aux larmes. Pour conclure cette soirée en beauté, le Grand Joselois 2019 sera couronné. De belles découvertes attendent les participants tout au long de la soirée.

Salon des organismes

Dans le cadre de sa Politique familles-aînés, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce organise un Salon des organismes locaux, le samedi 2 novembre 2019, de 9 h à 15 h, au Centre communautaire (135, rue Ste-Christine) afin de les faire connaître auprès de ses citoyens et de les aider dans le recrutement de bénévoles. Plusieurs d’entre eux ont confirmé leur présence tels que Les cadets de l’Air, le Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin, la Société Saint-Vincent-de-Paul, Équi justice, le Club Les Amis Joselois (FADOQ), Tandem international, le Moulin des fermes, la Croix-Rouge, le Club Parentaide, la Coopérative de services à domicile, la Coop santé Robert-Cliche, la Sureté du Québec, l’Association Coopérative d’économie familiale (ACEF), le service de sécurité publique et incendie, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), Le Murmure, Groupe espérance et Cancer, la bibliothèque du Vieux-Couvent, la Ville et bien plus encore.

Afin d’agrémenter ce salon, une Confé-Show, drôle et inspirante sur le bénévolat et le dépassement de soi, sera présentée à 13 h par une femme énergique que vous aurez eu l’occasion d’entendre la veille, Chantal Fleury. Une rencontre exaltante à ne pas manquer.