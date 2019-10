Une soirée masquée pour tisser des liens dans le milieu communautaire

155 personnes ont participé la 6e édition de la Soirée Bal masqué « Démasquez le communautaire ». Cette soirée, réalisée dans le cadre de la semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome, a eu lieu le 24 octobre dernier.

Cette soirée est organisée afin que les travailleurs, les bénévoles et les partenaires puissent mieux se connaître, favorisant ainsi un meilleur référencement.

Un hommage a été fait à plus de 70 bénévoles présents à la soirée. C’est par la diffusion d’un message vidéo que le travail exemplaire des bénévoles a été souligné par Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec.

Pour terminer, un prix coup de cœur de la CDCBE a été remis à une entreprise qui se démarque par son implication sociale et communautaire. C’est Métal Duquet qui a mérité le prix cette année. Ayant à cœur différentes causes de la région, l’entreprise se distingue par ses nombreuses implications. Sans jamais demander rien en retour, Mme Duquet et son équipe donnent beaucoup en temps, en matériels et en commandites. Redonner à la communauté fait partie de la culture de l’entreprise !

« D’année en année, la soirée se répète, car, pour la CDC, il est important d’offrir l’opportunité de souligner les efforts des organismes en matière d’action communautaire autonome. Les travailleurs communautaires sont engagés, dévoués et significatifs pour plusieurs personnes qu’ils accompagnent au quotidien. La grande participation à l'événement démontre la force du réseau communautaire sur notre territoire de Beauce-Etchemins. » - Sarah Rodrigue, directrice générale de la CDC Beauce-Etchemins

À propos

La mission de la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins est de promouvoir la participation du mouvement communautaire autonome au développement social et économique de son milieu.