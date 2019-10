Pierre Lavoie : mobilisateur et inclusif

Le mercredi 23 octobre dernier, Pierre Lavoie était de passage à la polyvalente de Saint-Georges afin d’y présenter la conférence Les mêmes chances pour tous de se développer : valoriser l’unicité de chaque enfant. L’athlète s’est associé à Formation PRH pour cette série de conférences qui était notamment de passage en Beauce.

Dans cette conférence, Pierre Lavoie a notamment parlé de son passé difficile, du sport qui l’a aidé à s’exprimer et à tourner la page sur son passé, de son implication pour la cause de l’acidose lactique et de l’exclusion qu’il a vécue, ayant des enfants qui ont été touchés par cette maladie. Selon lui, certains enfants ont de la difficulté à évoluer dans un système qui fait des différences entre les humains, ce qui les amène à l’exclusion.

Il a parlé de son cheminement vers l’approche inclusive, qui permet non seulement d’avoir des gens en santé, mais de valoriser les différences de chacun. Pierre Lavoie croit d’ailleurs que les différences permettent de renforcer une société.

« Ce n’est pas les médailles qui font qu’une société bouge, c’est ton inclusion », a-t-il affirmé. Le conférencier a également parlé de l’importance de trouver sa propre couleur. Il a d’ailleurs dévoilé la sienne : la mobilisation.

Cette couleur qui fait l’unicité, la différence de chacun, peut s’avérer puissante et faire en sorte de changer la société. Pierre Lavoie en est une belle preuve.