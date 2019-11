Une campagne de sociofinancement pour la famille d'Irmina

Irmina Szymanski de Sainte-Marie était enceinte lorsque le 14 novembre sur la rue Saint-Pierre à Saint-Agathe-de-Lotbinière elle a subi un accident mortel. La jeune femme de 25 ans a percuté une autre conductrice après avoir perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe.

Sa sœur, Klaudia a lancé une page de sociofinancement dans le but de soutenir la famille et payer les funérailles.

« Ma soeur voulait tout dire pour moi, c'était ma confidente et surtout c'était ma raison de vivre. Elle aidait mes parents dans tout et elle était toujours prête à aider. Elle avait une joie de vivre incroyable. Elle nous a quittés trop vite et surtout elle nous a quittés avec son bébé.... Ma soeur était généreuse, toujours souriante, prête à aider n'importe qui, elle aimait tout le monde et elle avait une joie de vivre incroyable! Nous avons besoin de votre aide dans ce moment difficile de notre vie. Chaque sou va nous aider à lui offrir un service de funérailles à son image », peut-on lire sur la page Go fund me.