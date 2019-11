Moisson Beauce procède au lancement de sa collecte des fêtes

La collecte des fêtes Donnez pour nourrir l’espoir de Moisson Beauce débute officiellement aujourd'hui. Comme à chaque année, les boîtes de Noël seront installées dans différents commerces, écoles et épiceries de la région.



L’objectif est de récolter des dons en denrées et des produits de première nécessité, afin d’aider les personnes dans le besoin souvent encore plus isolées durant la période des fêtes.

Plusieurs denrées sont d'ailleurs très en demande. Voici lesquelles :

Crème de tomates, poulet ou champignons

Fruits en conserve

Ragoût de boulettes

Sauce à spaghetti

Soupes repas

Produits de soins corporels

Papier de toilette

« La grande chaîne de partage qui se propage à la période des fêtes est la lumière bienveillante qui s’allume dans le cœur des personnes défavorisées pendant cette période de réjouissance. Aidez-nous à faire cette belle différence! », a souligné Nicole Jacques, directrice générale de Moisson Beauce.

Dévoilement du contenu des paniers de Noël



Rappelons que 2250 paniers de Noël ont été confectionnés, samedi le 23 novembre, chez Moisson Beauce. C'est dans une ambiance festive que plus d'une centaine de bénévoles, dont toute l'équipe de Moisson Beauce, se sont réunis pour mettre l'épaule à la roue, afin que les paniers soient prêts à la distribution, qui débutera dès cette semaine auprès des organismes accrédités de la banque alimentaire.

Le contenu des paniers de Noël est varié, allant des pâtes alimentaires au beurre d'arachides, en passant par des céréales, du riz étuvé, du gruau, des légumineuses et plus encore. Des articles complémentaires s'ajoutent également à ce contenu, comme des produits de soins corporels, des boîtes de chocolat, des barquettes de poulet congelé, du fromage Philadelphia ou Boursin, etc.



Mentionnons qu’il est possible qu’un organisme bonifie le contenu régulier du panier de Noël avec certains articles disponibles de son inventaire. Cette procédure est optionnelle et variable d’un organisme à l’autre.

Moisson Beauce tient à remercier les généreux donateurs et les bénévoles qui ont contribué à la confection des paniers de Noël 2019 : Aliments Trigone, Le Verger Victorin, les écoles de la Commission scolaire Beauce-Etchemins (CSBE), la Résidence l’Oiseau Bleu, La Seigneurie du Jasmin, la Résidence Le Saint-Guillaume, Groupe Lessard, Vachon Subaru, Boa-Franc, Groupe Canam, Exceldor, F. Charest, Fromagerie La Chaudière, Cascades Canada, Groupe Nutri, Olymel Vallée-Jonction, le Syndicat des acériculteurs de la Beauce, Les Éleveurs de volailles de l’Est-du-Québec, Le Poulet du Québec, le Syndicat des producteurs d’œufs de l’Est-du-Québec, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, Les Éleveurs de porcs de la Beauce, Les Producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches-Sud, L’Arche Le Printemps, Financement Agricole Canada équipe Sainte-Marie, l’Abattoir Cliche de East Broughton, Les Producteurs de lait de Chaudière-Appalaches-Sud, la Fédération de l’UPA Appalaches, Beauce-Sartigan, Bellechasse, Chaudière-Appalaches, Etchemins, Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche.



