Randonnée collecte de fonds Spyder et moto remet 58 185,52 $ pour la Fondation du cancer du sein

Adrénaline sports Saint-Georges était l’hôte de deux remises de chèque pour la Fondation du cancer du sein du Québec. L’entreprise Canada Vie a remis un don de 3 000 $, alors que Randonnée collecte de fonds Spyder et moto en collaboration depuis 5 ans avec Adrénaline sports Saint-Georges ont dévoilé un montant de 58 185,52 $.

Don de Canada Vie

Le représentant et conseiller en sécurité financière chez Canada Vie, David Mongeau est venu remettre en main propre le chèque qui ira directement aux personnes atteinte du cancer du sein.

La Randonnée collecte de fonds Spyder et moto

Le 21 septembre dernier, une centaine d’adepte de Spyder et de moto ont participé à la randonnée où un premier montant de 46 500 $ avait été annoncé. La vente de billets pour gagner un Spyder aux couleurs de la Fondation du cancer du sein du Québec et les dons généreux ont continué à entrer ce qui a permis de remettre un don total de 58 185,52 $. La première année, l’organisation avait récolté 1 200 $ et le comité est très fier de dire que cinq ans plus tard ils sont parvenus à un chiffre si important.

Des dons pour aider les personnes atteintes du cancer du sein

Louise Bélanger de la Randonnée collecte de fonds Spyder et moto explique que l’argent va directement à aider financière les personnes atteintes de cancer du sein qui éprouvent des problèmes d’argent.

Une sixième année

La copropriétaire d’Adrénaline sports Saint-Georges, Pamela Besner a terminé en invitant la population en 2020 à participer à la prochaine randonnée.