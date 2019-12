12 000$ pour la Fondation Au Bercail grâce aux poinsettias

La Fondation Au Bercail a récolté pour sa 5e année de « La Campagne de poinsettias » un peu plus de 12 000 $. La campagne avait été lancée en octobre.

Rappelons que les fonds amassés permettront à l’organisme de soutenir les activités de la maison d’hébergement Au Bercail, qui accueille chaque année près de 500 personnes et offre plus de 20 000 repas et collations.

Selon l’organisation, ce fut un immense succès et les gens ont participé en grand nombre.

« Merci à nos commanditaires : la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, la Caisse Desjardins du Sud de la Beauce, la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce et Brunet Plus St-Georges. Grâce à vous l’évènement a pu être réalisé de brillante façon. Merci évidemment à tous les participants. Votre soutien renouvelé nous touche beaucoup ! »

De plus, la fondation tenait à remercier tous les bénévoles pour leur travail remarquable. Il est prévu en 2020 une 6e campagne.