L'organisme La Villa du Rêve a rénové ses logements

L’organisme à but non lucratif La Villa du Rêve à La Guadeloupe qui accueille depuis 2001 les personnes à faible revenu et âgées de 50 ans et plus ont rénové leurs studios grâce à une aide financière de Desjardins de 15 000 $ et de la municipalité de 5 000 $.

L’hébergement s’assure d’offrir un milieu de vie adapté aux besoins et à la capacité financière de leur clientèle tout en s’assurant de favoriser les liens sociaux et le pouvoir d’agir des locataires sur leurs conditions de vie.

De nouveaux aménagements

Le montant provenant du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce a permis d’aménager des cuisinettes dans les huit studios. En effet, l’ajout de cuisinières, de réfrigérateurs, de hottes et de comptoirs permettra de mieux répondre aux besoins des personnes qui sont en transition entre leur domicile et une résidence pour personnes aînées en perte d’autonomie.

L’argent donné par la municipalité de La Guadeloupe a aidé l’organisme à louer la majorité de ses studios depuis l’automne.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches a accompagné La Villa du Rêve dans sa recherche de financement et à mettre en place un plan de communication.

À propos

La Villa du Rêve a été fondée par des citoyens. L’organisme a un impact social et des retombées économiques durables dans la communauté :

• Offre une subvention personnalisée pour chaque locataire avec le programme du supplément au loyer (PSL)

• Favorise la coopération et l’entraide ;

• Freine l’exode rural ;

• Stimule les secteurs de la construction et des services (rénovation, pharmacie, épicerie, assurance, caisse Desjardins, électricité, municipalité) ;

• Crée des emplois ;

• Permet aux locataires de libérer des sommes pour d’autres dépenses dans la communauté.