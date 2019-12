Près de 14 000 $ amassés dans le cadre de la Guignolée des médias

Voir la galerie de photos

Une température des plus clémentes et un élan de générosité des automobilistes sollicités ont permis d'amasser $$$$$ dans le cadre de la Guignolée des médias qui s'est tenue ce matin dans les rues de Saint-Georges et de Sainte-Marie.

Pour Saint-Georges, l'objectif a été dépassé pour atteindre 10 948.80 $ alors que 121.1 kg en denrées non périssables ont été amassés. À Sainte-Marie, on a recueilli 2 523.15 $ (objectif de 2 500 $) et 14,9 kg en denrées.

Rappelons que cette collecte annuelle s'organise en collaboration avec la banque alimentaire Moisson Beauce. Tous les médias de la région ont mis la main à la pâte, y compris bien sûr l'équipe d'EnBeauce.com. Parmi les faits à noter de cette Guignolée, celui que notre collègue journaliste, Johanne Mathieu, a reçu d'un généreux donateur un beau « billet brun », ce qui, a-t-elle dit tout sourire, « a fait sa journée ».

Notons que des boîtes de collecte de denrées sont également à la disposition de la population de Saint-Georges dans les commerces « Amis de la Guignolée », soit à l'épicerie Maxi et à la pharmacie Jean Coutu.