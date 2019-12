Cinq activités hivernales (à part le ski)

Vous ne skiez pas? Pas de souci. Les meilleures stations de ski canadiennes offrent une multitude d’autres activités.



Les centres de ski ne sont pas réservés qu’aux skieurs et aux planchistes. Au pays, plusieurs stations offrent un éventail d’activités intérieures et extérieures, qui en font des destinations idéales pour un séjour entre amis ou avec toute la famille (même ceux qui n’aiment pas dévaler les pentes). Voici cinq idées pour planifier votre prochain séjour.



1. Pêche sur la glace



Une fois qu’un expert vous aura enseigné les rudiments, vous n’aurez aucun mal à pêcher des poissons à même les trous percés dans la glace (n’oubliez toutefois pas d’enfiler votre plus chaud attirail). À Sun Peaks, en Colombie-Britannique, le guide Campbell accompagne les groupes de quatre personnes ou moins sur les nombreux lacs du domaine. Vous pouvez attirer les truites arc-en-ciel jusqu’à votre hameçon (puis votre poêle) tout en profitant d’une vue spectaculaire. Le forfait comprend le transport porte à porte, une tente chauffée et des boissons chaudes pour apprivoiser le temps souvent glacial. Au Québec, vous pouvez vivre une expérience similaire au Mont-Tremblant. La politique de remise à l’eau nécessite toutefois de prévoir une réservation au resto.



2. Expédition en raquettes



Si vous pouvez marcher, vous pouvez aussi faire de la raquette. Plusieurs centres à travers le pays ont aménagé des circuits et font la location d’équipement afin d’encourager les visiteurs à essayer ce sport à faible impact, avec ou sans guide. Au Québec, le Mont Blanc propose huit sentiers de différents niveaux sur plus de 11 km à travers la montagne et la forêt, de la balade d’un demi-kilomètre avec les enfants au parcours plus long et escarpé. À Lake Louise, en Alberta, des excursions guidées dans les Rocheuses, ayant pour thématique la vie sauvage ou les étoiles, permettent de voir des panoramas à couper le souffle.



3. Promenade en traîneau



Pour ceux qui préfèrent se la couler douce, la promenade en traîneau à cheval est assurément une option romantique. À Blue Mountain, en Ontario, les guides de Valley Ridge Farm vous entraînent jusqu’au sommet de la montagne, tandis que vous restez blottis sous des couvertures, une boisson chaude à la main. Les chevaux de la station Silver Star, dans la vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, vous attendent aux confins du village pour vous transporter à travers la forêt jusqu’à la cabane Wild Horseman’s où, selon l’option choisie, vous pouvez savourer un chocolat chaud, un cidre et des pâtisseries, ou un repas au barbecue.



4. Canyoning sur glace



Laissez l’escalade de glace aux experts, vous pouvez gravir les canyons enneigés des montagnes avec beaucoup moins d’efforts. Le Mont-Sainte-Anne, près de Québec, offre aux débutants l’excitante possibilité de descendre en rappel (technique d’escalade avec corde) le long de la chute Jean-Larose d’une hauteur de 41 m. À Jasper, il s’agit plutôt d’un parcours horizontal : vous enfilez cette fois des crampons à glace (fournis aux participants) pour marcher tout au creux du canyon Maligne et découvrir des cavernes glacées, des fossiles, l’entrée d’un réseau de grottes et des chutes de 30 m de hauteur.



5. Spa



Que vos muscles soient endoloris parce que vous avez fendu ou non la poudreuse, une visite au spa demeure une manière de relaxer éprouvée. À la station Panorama, dans la région de Kootenays, dans le sud-est de la Colombie-Britannique, vous n’avez pas à aller bien loin : les bains se trouvent à flanc de montagne et comprennent même des glissades d’eau pour les enfants. Pour un moment entre adultes seulement, rendez-vous au spa Scandinave, à Whistler (qui compte aussi des adresses à Mont-Tremblant et Blue Mountain) et expérimentez l’hydrothérapie en alternant la chaleur (saunas, hammams et bains chauds), le froid (chutes nordiques et bassins glacés) et la relaxation (hamacs et chaises Muskoka). Une expérience à la fois apaisante et vivifiante.



PAR KAT TANCOCK/DÉCEMBRE 2016



