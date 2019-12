Les Bulldogs de Beauce-Centre invite à donner le 21 décembre pour Moisson Beauce

Afin d’aider les plus démunis, le club de hockey Junior AA des Bulldogs de Beauce-Centre fera une collecte de jouets et de denrées non périssables le soir de leur partie locale le 21 décembre à 19 h 10.

L’équipe beauceronne recevra le Cité Construction de Disraeli. Pour cette soirée, les Bulldogs sollicitent le support des entreprises et des particuliers de la région afin d’agir à titre de donateur. Vous êtes invité à offrir un montant de votre choix, pour chacun des buts marqués lors de ce match. Tous les fonds amassés et denrées seront versés à l’organisme Moisson Beauce.

Si vous êtes parmi les sceptiques et vous dites « S’il n’y a pas de buts dans la partie, aucun fonds ne sera amassé ? ». Vous aurez évidemment la possibilité de donner un montant de base, peu importe le résultat du match. Par exemple, leur capitaine Thomas Paré Bourque donnera un montant initial de 20 $, en plus d’un montant de 5 $ pour chacun des buts comptés.

Une entrée gratuite pour le match en question sera donnée à chacun des donateurs à l’événement. L’équipe est composée de joueurs de Saint-Joseph, Beauceville, Tring-Jonction, Notre-Dame-des-Pins, Saint-Victor, St-Ephrem, Sts-Anges et même Lac-Etchemin.

Pour obtenir plus d’information veuillez communiquer avec Mme Sonya Mathieu, présidente du conseil d’administration des Bulldogs de Beauce-Centre (418) 226-6030 ou bien [email protected]