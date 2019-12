L'Association TCC des Deux Rives bonifie son offre de services en Nouvelle-Beauce

L’Association TCC des Deux Rives (Québec & Chaudière-Appalaches) bonifie son offre de services en Nouvelle-Beauce. Dès le 9 janvier 2020, Marie Lafrance, éducatrice spécialisée de l’association, sera présente à Sainte-Marie tous les jeudis.

Ainsi, les personnes ayant subi un traumatisme crânien moyen ou grave pourront participer à diverses activités sociales, un atelier de chant ou obtenir du soutien psychosocial. Les proches de ces personnes pourront également bénéficier des services de l’organisme, tant de façon individuelle, qu’en groupe, ou encore en participant aux activités du groupe de soutien. La résidence privée pour personnes âgées, Château Sainte-Marie et l’organisme Lien Partage sont associés à ce projet.

L’Association TCC rappelle qu’annuellement au Québec, c’est plus de 600 individus et familles qui seront directement touchés par un TCC modéré ou sévère, et qui verront leur vie basculer.