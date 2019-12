Opération Nez rouge Beauce-Etchemins a toujours besoin de bénévoles

Opération Nez rouge Beauce-Etchemins en était à sa quatrième semaine de services. Pour la fin de semaine de 3 jours de la Campagne 2019, le bilan est positif. Par contre, le manque de bénévoles est toujours criant particulièrement pour la veille de Noël et les cinq jours qui suivent.

L’organisme voudrait améliorer son service et couvrir plus grand sur le territoire, mais pour cela il leur faut plus de raccompagnateurs. Il a été remarqué que comparativement à 2018 il y a une augmentation significative du nombre de transports dans le Secteur des Etchemins. Cette performance est presque similaire pour Beauce-Nord, alors que le Secteur Chaudière est en léger recul.

La plus longue série de soirées consécutives de service se déroulera du 24 au 28 décembre. La majorité des soirées de Noël de bureaux sont terminées, mais cela laisse place à celles privées.

Si vous êtes intéressé à offrir de votre temps à une bonne cause vous pouvez vous inscrire par Internet au : www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser votre accréditation. Vous pouvez également les rejoindre à : [email protected] et vous recevrez un formulaire d’inscription. Il est possible de se rendre à l’une des trois centrales locales à compter de 20 h les soirs de service.

Tous ceux qui auront été bénévoles pourront être éligibles au tirage de prix de présence et de participation. Vous pourriez gagner entre autres l’un des cinq forfaits VIP comprenant une paire de billets pour le spectacle d’Alexandre Barrette (lieu et date à déterminer), visite de la loge et rencontre avec Alexandre après le spectacle, souper dans un restaurant en compagnie des autres gagnants, hébergement d’une nuit à l’hôtel et petit-déjeuner (lieu à déterminer), 500 $ d’argent de poche, stationnement, pourboire. Chaque forfait a une valeur de plus de 1 000 $.

Opération Nez Rouge souhaite que vous planifiiez déjà composer « L’APPEL QUI FAIT DU CHEMIN » lors de vos sorties festives alors que les : « Escouades des dossards rouges » seront de retour et ce, pour 6 autres soirées tout au long du mois de décembre.

Secteur Chaudière – MRC Beauce-Sartigan & Robert-Cliche : 418-227-0808 ;

Secteur Beauce-Nord – MRC de La Nouvelle-Beauce : 418-387-6444 ;

Secteur Etchemins – MRC Des Etchemins : 418-625-3000.