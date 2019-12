Ouvert ou fermé pour le Nouvel An ?

À la veille de la nouvelle année, plusieurs commerces et services restent ouverts à des horaires particuliers, tandis que d’autres sont tout simplement fermés. Le 1er janvier, attendez-vous à vous cogner le nez à plusieurs endroits.

Le 31 décembre, les établissements commerciaux de vente au détail, les épiceries de grandes et petites surfaces et les pharmacies fermeront leurs portes dès 17 h. Il est conseillé de vous informer auprès de vos commerces avant de vous présenter. Les restaurants peuvent varier leurs horaires d’ouverture. Toutes les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) seront ouvertes jusqu’à 17 h. Seules les SAQ Express sont ouvertes jusqu’à 19 h. La Société québécoise du cannabis (SQDC) fermera également ses portes à 17 h.

Les stations de ski le Mont-Orignal à Lac-Etchemin et celle de Saint-Georges sont ouvertes de 9h à 16h, mais seront fermées le 1er janvier. Le Club Rendez-Vous Saint-Georges avait été dans l'obligation de fermer ses pistes de raquettes et de ski de fond pour faute de neige. Ils espèrent ouvrir à nouveau le 2 janvier si Dame Nature est de leur côté.

Jour de l’An

La majorité des commerçants et les grandes surfaces seront fermés. Il ne vous sera pas possible de faire votre épicerie dans les établissements de grandes surfaces (375 m2 et plus), mais les petites pourront être ouvertes. Tous les bureaux gouvernementaux et les bureaux de poste ne seront pas accessibles du 1er au 2 janvier. À nouveau, les restaurants peuvent avoir un horaire différent. Les pharmacies, les stations d’essence et les dépanneurs auront leurs portes ouvertes. Les SAQ et les SQDC font partie des commerces fermés. Les banques sont pour la plupart fermées les 1er et 2 janvier.

Ce qui reste ouvert en tout temps

Certains services et commerces restent ouverts en toutes circonstances, dont les urgences des hôpitaux, les autres services d’urgence (911), les stations-service et les dépanneurs et les pharmacies.