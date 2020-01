La Beauce n'est pas épargnée par la grippe

Nous sommes en plein cœur de la saison de la grippe, mais cette année elle serait plus virulente que les deux dernières années selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). De plus, ce sont les deux types du virus, A et B, qui touchent la population québécoise. Normalement, cette situation n’arrive pas.

Noël a été une période éprouvante avec un indice d’activité grippale de 35 %, alors que pour la semaine du 4 janvier il était à 29,47 %. Par contre, ce taux reste relativement élevé. À l’hiver 2018-2019, il n’avait pas dépassé les 30 % tandis que l’année précédente il était à 25 %.

Depuis la fin du mois de novembre, des cas d’influenza de type B ont été répertoriés même si habituellement elle se manifeste en février et mars. Les experts ajoutent que la H1N1 et H3N2 sont également présentes. Il n’est pas exclu que dans le pire des cas la saison grippale se prolonge jusqu’à l’été Situation dans la région

Les urgences en Chaudière-Appalaches débordent en ce moment et en particulier l’hôpital de Saint-Georges qui a un taux d’occupation de 129 % à l’heure actuelle et ne cesse de grimper. La semaine dernière, l’établissement avait été dans l’obligation de restreindre les visites au premier étage à cause d’une épidémie de gastroentérite et de grippe.

L’efficacité du vaccin

En novembre, la campagne de vaccination pour la grippe avait été lancée. Les personnes les plus à risque de complications dues au virus sont les personnes avec des maladies chroniques et les personnes âgées de plus de 75 ans. L’année dernière, le taux d’efficacité du vaccin a été de 72 % dans tout le pays. Il est toujours possible de se faire vacciner jusqu’à la fin janvier. En Beauce, vous devez communiquer avec votre CLSC pour prendre rendez-vous.

Quoi faire en cas de grippe

Dans plusieurs régions du Québec, des cliniques d’hiver pour ces cas ont été mises en place, mais malheureusement il n’en existe aucune dans la Beauce.

Avant de consulter un professionnel de la santé, vous devez évaluer si vous avez les symptômes de la grippe et non ceux d’un rhume. Pour les identifier, vous pouvez lire ce document en ligne du gouvernement du Québec. Après, si vous présentez réellement un cas de grippe, vous devez prendre rendez-vous avec votre médecin de famille. Dans le cas où vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire au sans-rendez-vous en ligne où quelques cliniques de la région acceptent des patients. Les urgences sont l’endroit de dernier recours. Il ne faut pas oublier que ce service concerne les cas immédiats et qui demandent des soins urgents.

Pour avoir plus d’informations ou de ressources, la ligne téléphonique 24 h d’Info-Santé 811 est accessible à tous.