Le club Lions de quatre municipalités ont récoltés 95 000 bouteilles et canettes

Le 4 janvier dernier, le club Lions de Tring-Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin ont récolté plus de 95 000 bouteilles et canettes vides lors de sa cueillette annuelle.

C’est près d’une quarantaine de bénévoles qui ont passé par les portes des résidences des quatre municipalités pour amasser les bouteilles et canettes vides. Un centre de tri temporaire a été organisé. Le tout a été compté manuellement. Cela a représenté un défi de taille, mais les bénévoles y ont trouvé un grand plaisir.

L’entreprise Experts construction MG a offert gratuitement ses locaux chauffés pour le triage. Les sommes récoltées serviront pour les différentes œuvres du club Lions.