L’événement Cours après moi fera prochainement bouger les célibataires en Beauce

La Beauce vivra pour la première fois l’expérience Cours après moi, une activité pour célibataires qui rassemblera près de 100 personnes ayant en commun l’amour du sport et du plein air! L’événement aura lieu le samedi 18 janvier, à Saint-Joseph.

Après avoir fait un échauffement brise-glace, les participants pourront participer à une marche en raquettes de 6 à 8 km sur les magnifiques sentiers de la ville. Un 5 à 7 suivra, avec de l’animation et des jeux brise-glace afin de faciliter les rencontres. Cet événement original est accessible à tous : nul besoin d’être un athlète, seulement d’aimer bouger et suer un brin!

Lors de cette journée, des fonds seront remis à la Fondation Pier-Yves Bouchard de Lévis, qui vient en aide aux traumatisés crâniens du sport.

Une manière rafraîchissante de se rencontrer

Cours après moi a débuté à Québec en 2015. À la suite du fort succès de l'activité dans la région de la Capitale-Nationale, l’organisation a lancé à l’automne 2019 ses activités aux quatre coins du Québec. Dans chaque région, la réponse est unanime : plus de 100 inscriptions à chaque événement.

« C’est une manière rafraîchissante de rencontrer. À l’ère des relations numériques et de l’isolement social, passer une belle journée en plein air avec une gang accueillante fait du bien! On n'est pas nécessairement là pour rencontrer l’amour, même si plusieurs le trouvent, mais premièrement pour partager une expérience avec d’autres personnes ayant le même intérêt pour l’activité physique. Il n’y a rien de mieux que de se voir au naturel, en ayant du plaisir, en personne et dans une ambiance décontractée. Quand on bouge, on se sent bien, donc à notre meilleur! » déclare Guillaume Drouin, organisateur de l’événement.