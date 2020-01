Parents d’anges Beauce-Etchemins emménage dans de nouveaux locaux et souhaite en informer la population. Ceux-ci seront désormais situés au 13545, 2e Avenue, à Saint-Georges. Un nouveau numéro de téléphone est également en vigueur, soit le 581 372-6859.

Actuellement, une présence au bureau est offerte les mardis et jeudis en avant-midi ou encore sur rendez-vous, de même que lors de la tenue de nos différentes activités. Les heures d’ouverture seront élargies sous peu lors de l’embauche prévue d’un(e) intervenant(e).

Prochain café-causerie

L’organisme invite également les personnes touchées par un deuil périnatal à son prochain café-causerie qui aura lieu le mercredi 29 janvier à 13 h 30 dans ses nouveaux locaux. Il est préférable de s’inscrire par courriel à l'adresse [email protected], par téléphone au 581 372-6859 ou encore via son site Internet à l'adresse [email protected].

Rappelons que le deuil périnatal consiste à la perte d’un enfant, de la conception jusque dans les premiers instants de vie. Il touche environ une grossesse sur cinq. Parents d’anges Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir du soutien aux personnes touchées par le deuil périnatal et leurs proches en plus de sensibiliser la communauté à cette réalité.

Pour plus de détails, il est possible de consulter le site Internet de Parents d’anges Beauce-Etchemins à l'adresse www.parentsdanges.com.