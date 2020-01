Fête des neiges familiale avec les Floconneux

La Fête des neiges familiale de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce se déroulera le samedi 15 février prochain au Parc municipal (57, rue Martel), de 13 h à 16 h, où petits et grands sont invités à participer à différentes épreuves loufoques sous l’animation des personnages des Floconneux.

Les familles pourront participer aux épreuves à partir de 13 h. Parmi celles-ci, on y retrouve : le rouler du baril, le transport des canots de neige, la joute de l’ours polaire, le jeu de mémoire géant, la course du village et bien plus encore. Les personnages des Floconneux s’occuperont de l’animation ajouteront à l’aide de numéros, un entraînement, des chansons, un jeu-questionnaire, etc. Du chocolat chaud sera servi pour vous réchauffer.