L'entreprise Mobilier Rustique, un manufacturier de cèdre blanc de Saint-Martin, vient d'effectuer un don de 10 000$ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

« Tout le mérite de l’attribution de ce don revient à notre centaine d’employés et à leur dynamisme. Nous sommes fiers de redonner à la cause de la santé pour eux, leurs familles et toute la communauté. Cela nous tient à cœur car tout le monde en bénéficie », ont indiqué les propriétaires Serge-Paul Quirion et Jean-François Rancourt.

Ce don permettra l’acquisition de divers équipements médicaux en « soins critiques » aux soins intensifs et à l’urgence, et autres départements de l’Hôpital de Saint-Georges du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.

La Fondation a reçu le montant dans le cadre de sa campagne annuelle 2019-2020, La mission de la Fondation est de rendre service aux patients de l'Hôpital de Saint-Georges, des centres d'hébergement ainsi que des CLSC de la Beauce en contribuant à maintenir et à améliorer la qualité des soins de santé offerts dans la région, et ce, principalement, par l'achat d'équipements médicaux.