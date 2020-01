Une conférence sur la télésurveillance en Chaudière-Appalaches

Le prochain déjeuner-conférence de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) Beauce-Etchemins-Appalaches sera présenté le mercredi 19 février, à 8 h. Cette activité se tiendra au restaurant La Cage - Brasserie sportive, située au 455, 90e Rue, à Saint-Georges.

Le conférencier invité sera Claude Gagnon, directeur général de Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches (TSS-CA). La conférence se déroulera sous le thème La télésurveillance en Chaudière-Appalaches : pour demeurer chez-soi en toute sécurité!

« Nous voulons tous demeurer chez soi le plus longtemps possible. Heureusement, la télésurveillance est là pour nous aider! », a indiqué Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDR Beauce-Etchemins-Appalaches.

La Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches est un organisme d’économie sociale qui a comme mission de favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie ou ayant des problèmes de santé ou de déficiences physiques ou encore, tout simplement, pour apporter un sentiment de sécurité à la maison.

« Avec la TSS-CA, nous assurons notre autonomie, notre sécurité et notre qualité de vie, a ajouté Mme Morin. Notre conférencier vous renseignera aussi sur l’importance de la télésurveillance à domicile. »

Le déjeuner sera servi à compter de 8 h et la conférence aura lieu entre 9 h et 10 h 30. Veuillez noter que chaque participant assume les frais de son déjeuner.

Rappelons que l'AQDR Beauce-Etchemins-Appalaches est un organisme à but non lucratif dont la mission est de défendre les droits des personnes aînées. Leurs conférences sont destinées surtout aux personnes âgées afin de briser l'isolement et de les informer sur des sujets qui les rejoignent.

Pour tout renseignement, communiquez avec l’organisme au 418 222-0000.