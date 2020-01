Moisson Beauce et Olymel soulagent la faim des personnes vulnérables de la région

Pour une troisième année consécutive, Moisson Beauce comptera sur le programme ACHAT QUI REDONNE des marques Olymel, Lafleur et Flamingo pour offrir de l’aide alimentaire par l'intermédiaire de ses 61 organismes communautaires des régions de la Chaudière-Appalaches et du Granit.

Olymel renouvelle son engagement pour 2020 en ayant comme objectif de remettre, encore cette année, l’équivalent de 1,5 M$ aux Banques alimentaires du Québec (BAQ), soit plus de 7 millions de portions de charcuterie, de porc et de volaille. L'entreprise souhaite distribuer 4 millions de portions de porc, 1,5 million de portions de volaille et 1,5 million de portions de produits de charcuterie. Le programme avait eu connu un vif succès en 2019 en dépassant de 250 000 $ l'objectif de 1,25 M$.

Plus de 1 500 heures de bénévolat seront également effectuées par les employés d’Olymel. Cette initiative vise à soutenir le réseau des BAQ et à répondre aux 1,9 million de demandes d'aide alimentaire par mois provenant de plus de 500 000 personnes au Québec.

« Chaque jour au Québec, des familles et des personnes seules se tournent vers les organismes communautaires de la région, dont les 61 organismes desservis par Moisson Beauce, pour obtenir de l'aide. C’est un honneur pour nous de travailler aux côtés de ces partenaires exceptionnels pour trouver des solutions au problème croissant de la faim, a déclaré Paul Beauchamp, premier vice-président chez Olymel. Les banques alimentaires sont des organismes inspirants qui permettent d’améliorer concrètement la vie quotidienne de nombreux Québécois », a-t-il ajouté.

« Chaque mois, nous répondons à plus de 11 669 demandes d’aide alimentaire par l’entremise des organismes communautaires que nous desservons, que ce soit pour un panier de provisions, un repas ou une collation. Olymel et ses grandes marques, par l’entremise de leur programme ACHAT QUI REDONNE, contribuent à nourrir nos familles dans le besoin, et ce, tout au long de l’année », a souligné Nicole Jacques, directrice générale de Moisson Beauce.

La directrice générale des Banques alimentaires du Québec, Annie Gauvin, a précisé pour sa part que, malgré la conjoncture économique favorable au Québec, les besoins demeurent préoccupants et que la hausse des demandes provenant de personnes en situation d’emploi est particulièrement inquiétante.

La faim n’a pas de fin

Si les demandes d’aide d’urgence atteignent des sommets pendant les Fêtes, les besoins alimentaires demeurent criants en toute saison. De là le rôle déterminant du programme ACHAT QUI REDONNE, qui fournit des produits de qualité tout au long de l’année.



Pour en savoir plus sur le programme ACHAT QUI REDONNE, visitez le site Internet www.achatquiredonne.ca.