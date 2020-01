Un service mobile en immigration par le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud

Depuis le mois d’octobre dernier, le service mobile en immigration du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud (CJE) des municipalités de la MRC Beauce-Sartigan a bénéficié à plus de 33 personnes. L’objectif est de rendre un service de proximité aux personnes immigrantes afin de faciliter leur intégration dans la communauté.

Le service est personnalisé afin de répondre aux diverses questions des personnes immigrantes sur des sujets variés comme le logement, le système bancaire, les lois, les services gouvernementaux, les aides financières disponibles, la francisation, les activités pour mieux s’intégrer, le bénévolat, la santé, etc. Le CJE offre de l’information sur ces sujets, mais également du soutien afin de réaliser des objectifs précis. L’organisme travaille de pair avec divers partenaires du milieu afin d’assurer un service optimal.

Le service est offert en français, en anglais et en espagnol. En cas de besoin, l’équipe possède les outils nécessaires pour offrir un service de base dans d’autres langues en plus d’avoir des bénévoles parlant d’autres langues.

Le service mobile est offert sur rendez-vous à raison d’une fois par semaine dans chacune des municipalités suivantes : Saint-Ephrem (mardi), La Guadeloupe (mercredi) et Saint-Gédéon (jeudi). Il est également possible de rencontrer les personnes immigrantes à Saint-Honoré et à Saint-Martin sur demande. Les rencontres se déroulent de 9 h à 16 h dans les bureaux de la municipalité visitée. Prenez note que les personnes immigrantes doivent obligatoirement prendre un rendez-vous pour rencontrer un agent puisqu’il n’y a pas d’agent sur place.

Pour prendre un rendez-vous, les personnes immigrantes peuvent appeler à la réception du CJE au 418 228-9610, contacter l’agente d’intégration et de sensibilisation en immigration responsable du service mobile par courriel à [email protected] ou écrire à l’équipe en immigration via leur compte Facebook Trait d’union CJE Beauce-Sud.